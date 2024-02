Éolien offshore : le scénario de planification maritime que privilégie la filière

Dans le cadre du débat public sur la planification de l'éolien en mer, le SER et France Renouvelables présentent quatre scénarios d'implantation des parcs d'ici à 2050, en prenant en compte différents enjeux, et détaillent leur scénario privilégié.

Où seront implantés les futurs parcs éoliens en mer ? C'est l'objet du débat public, lancé du 20 novembre 2023 au 26 avril prochain, dans le cadre de la révision des documents stratégiques de façade maritime. Le public est invité à participer à l'élaboration de la cartographie de l'éolien en mer. Pour rappel, entre 18,5 et 30 gigawatts (GW) de nouvelles capacités sont pressentis à l'horizon 2033 pour atteindre 40 à 59 GW de capacité installée en 2050. Pour accélérer le développement des futurs parcs, ce travail de planification par façade maritime est nécessaire, avant le lancement d'appels d'offres par façade.

“ Le scénario Équilibre valorise les zones présentant le meilleur potentiel éolien et privilégie un développement à court terme de l'éolien posé et du flottant à moyen et long termes ” SER et France Renouvelables Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et France Renouvelables, représentant la filière, viennent de publier leur contribution (1) au débat en présentant quatre scénarios d'implantation des parcs, fruits de deux années de travaux. « Trois scénarios volontairement maximalistes résultant de trois enjeux volontairement exclusifs : n° 1, la minimisation des coûts pour la collectivité ; n° 2, la localisation des capacités en dehors de toute zone de protection de l'environnement ; et enfin, n° 3, la planification des parcs "très loin des côtes". » Ces trois visions répondent à des préoccupations du public et des parties prenantes. « Il s'agit, pour chaque scénario et dans la limite de la faisabilité technique de l'éolien, de ne tenir compte que d'un seul enjeu, dans l'objectif d'en montrer les conséquences sur la répartition spatiale des capacités et naturellement d'en montrer les limites », expliquent les syndicats. Cela peut conduire à un déséquilibre de la répartition des parcs entre façades, des coûts pour le système électrique ou avoir des impacts sur les autres usagers de la mer, analysent-ils.

Un tiers d'éolien posé, deux tiers de flottant

Comme son nom l'indique, « Équilibre », le quatrième scénario vise à faire la balance entre les différents enjeux et a la préférence de la filière. Non définitif, celui-ci sera complété jusqu'à la fin du débat, pour aboutir à un scénario « Équilibre 2 », qui constituera la contribution finale de la filière.

Il « valorise les zones présentant le meilleur potentiel éolien et privilégie un développement à court terme de l'éolien posé (un tiers des parcs) afin de limiter les coûts de développement, et du flottant à moyen et long termes (deux tiers des parcs) afin de bénéficier de l'amélioration des performances technico-économiques de cette technologie d'ici à 2050 ». Ce scénario privilégie aussi une implantation à plus de 20 miles nautiques (soit 37 kilomètres) pour limiter la covisibilité et les conflits d'usages. De même, il écarte des implantations proches des îles de Ré, d'Yeu, des Sables-d'Olonne ou de zones de pêches emblématiques. Finalement, il fait la part belle à l'éolien flottant.

Ce qui aboutit à sept nouveaux parcs posés en Manche - Mer du Nord pour 16 GW de capacité totale installée, un parc posé et sept parcs flottants au large de la Bretagne et de la Loire-Atlantique (16 GW), un parc posé et trois parcs flottants sur la façade Sud-Atlantique (10 GW) et cinq parcs flottants en Méditerranée (8 GW).

Dans le Nord, six parcs seraient installés au-delà des parcs attribués de Fécamp, Le Tréport et Saint-Brieuc, un complèterait celui de Courseulles-sur-Mer. À l'Ouest, les deux parcs posés, les plus proches se situeraient au Sud-Pays de la Loire / Nord-Aquitaine, à plus de 30 kilomètres des Sables-d'Olonne. Les parcs flottants seraient situés à plus de 50 kilomètres des côtes. En Méditerranée, les parcs seraient répartis entre Perpignan (Pyrénées orientales) et Port-Saint-Louis (Bouches-du-Rhône).