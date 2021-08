Le plomb définitivement banni des carburants dans le monde

L'utilisation du plomb dans les carburants a pris fin dans le monde entier en juillet dernier, informe le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue). L'Algérie était le dernier pays à distribuer jusqu'à cette date ce type de carburant dans ses stations-service.

Le plomb était utilisé depuis 1922 comme additif dans l'essence pour améliorer les performances des moteurs. Il était très largement répandu dans les années 1970. Mais cela s'est fait au prix d'une catastrophe sanitaire et environnementale. « L'essence au plomb provoque des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des cancers. Elle affecte également le développement du cerveau humain, en particulier chez les enfants », rappelle le Pnue. Son abandon permettra d'éviter plus de 1,2 million de décès prématurés par an, d'augmenter les points de QI chez les enfants et d'économiser 2 450 milliards de dollars par an, estime le programme des Nations unies.

Le Pnue avait lancé sa campagne visant à éliminer le plomb dans les carburants en 2002 à travers un partenariat public-privé. La plupart des pays riches avaient interdit l'essence sans plomb dès les années 1980 mais 117 pays l'utilisaient encore lors du lancement de cette initiative. Dans l'Union européenne, l'interdiction générale n'a été actée qu'en 1998 et la plupart des pays à faibles revenus ont continué à l'utiliser dans les années 2000 et suivantes.

Malgré la fin de cette utilisation, le plomb restera longtemps présent dans l'environnement compte tenu de la contamination durable de différents milieux : air, poussières, sols, eau, cultures. D'autres sources de pollution existent encore dans le monde comme le plomb dans les peintures, les batteries ou encore les articles ménagers. Des pollutions historiques peuvent aussi être liées aux rejets industriels, à l'épandage de boues d'épuration contaminées, à l'utilisation de la grenaille de plomb pour la chasse ou encore à des incendies comme celui de Notre-Dame de Paris.