Lutte contre l'antibiorésistance : l'approche One Health se fait attendre

Près de 35 000 personnes meurent chaque année en Europe d’infections résistantes aux antibiotiques, selon le ministère de la Santé. Et si rien n’est entrepris, ces chiffres pourraient encore augmenter. Cette capacité des bactéries à survivre aux traitements – l’antibiorésistance - est considérée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme l’« une des menaces sanitaires les plus urgentes de notre époque ». Pour lutter contre ce fléau, l’approche conjointe santé publique, animale et environnementale dite « One Health » est indispensable. « L'effet réel des traces d'antibiotiques retrouvées dans l'environnement sur l'homme est encore mal connu, mais favorise très probablement le développement de résistances jusqu'à présent observées essentiellement en médecine humaine et animale », notait ainsi dans un rapport publié en juin 2015 la mission Carlet pour la préservation des antibiotiques créée par le ministère de la Santé. Des actions ont été lancées de manière sectorielle avec de bons résultats constatés pour les animaux d’élevage et une réelle diminution de leur exposition. Le rapprochement entre les trois domaines reste toutefois timide.