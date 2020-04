Dans l'actu

Quelle place pour les enjeux environnementaux dans la relance économique ?

La mise à l’arrêt de l’économie par l’épidémie de Covid-19 pousse les États à préparer des plans de relance. Mais ces milliards d’euros qui seront injectés dans la machinerie économique inquiètent ONG, citoyens et parlementaires. Tous craignent une aide inconditionnelle à des secteurs carbonés, l’aviation notamment. Que ce soit au niveau européen ou français, les initiatives de type consultation publique, alliance, plateforme de débat, prennent forme pour être force de proposition le moment venu. Les premières voix qui s’élèvent demandent des contreparties environnementales exigeantes. D’autres veulent en profiter pour redessiner un monde plus résilient, plus social et prenant appui sur la transition écologique. Seront-ils entendus ?